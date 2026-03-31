Sono il nipote di Zagaria ma non era vero | affiliato convocato e schiaffeggiato dal boss

Un affiliato al gruppo Zagaria ha dichiarato di essere il nipote del boss Carmine Zagaria, ma questa affermazione si è rivelata falsa. Secondo un'ordinanza riguardante il gruppo, l'uomo è stato convocato e successivamente schiaffeggiato dal vero boss. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge l'organizzazione criminale e le sue dinamiche interne.

Dall'ordinanza contro il gruppo Zagaria emerge la vicenda di un affiliato, che commetteva estorsioni qualificandosi come nipote del boss Carmine Zagaria; l'uomo convocato e punito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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