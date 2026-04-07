Nigeria arresti e liberazioni dopo l’attentato di Pasqua
In Nigeria, durante le celebrazioni di Pasqua, un attacco a una chiesa battista ha causato sette vittime e più di 30 persone sono state rapite. In seguito all’evento, sono stati effettuati diversi arresti, mentre alcune persone sono state successivamente rimesse in libertà. La situazione ha portato a un aumento delle attività di sicurezza nella regione, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle identità coinvolte.
In Nigeria sette persone sono state uccise e oltre 30 rapite in un attacco ad una chiesa battista nel giorno di Pasqua. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Pasqua, a Lagos in Nigeria i fedeli cristiani rievocano la Via CrucisCentinaia di fedeli cattolici hanno sfilato per le strade di Lagos, in Nigeria, ripercorrendo la Via Crucis in occasione del Venerdì Santo.