Nigeria arresti e liberazioni dopo l’attentato di Pasqua

In Nigeria, durante le celebrazioni di Pasqua, un attacco a una chiesa battista ha causato sette vittime e più di 30 persone sono state rapite. In seguito all’evento, sono stati effettuati diversi arresti, mentre alcune persone sono state successivamente rimesse in libertà. La situazione ha portato a un aumento delle attività di sicurezza nella regione, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle identità coinvolte.