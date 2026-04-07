Nido Eurosia | completati i lavori interni verso la conclusione dell’intervento

Martedì 7 aprile, un sopralluogo ha coinvolto l’assessore ai Lavori Pubblici e Legalità e l’assessora ai Servizi Educativi presso il nuovo asilo nido del quartiere Eurosia. Nei giorni precedenti, sono stati ultimati i lavori all’interno della struttura, che si avvicina alla fase finale di completamento. La visita si è concentrata sulla verifica dello stato dei lavori interni e sulla pianificazione delle prossime attività di consegna.

Dal prossimo anno educativo, ospiterà 80 bambine e bambini tra 0 e 3 anni, l’investimento complessivo è di 3,8 milioni di euro Nella mattinata di martedì 7 aprile l’assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna e l’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti hanno effettuato un sopralluogo al nuovo asilo nido del quartiere Eurosia, dove nei giorni scorsi sono stati completati i lavori interni. Si tratta di un’opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune che, dal prossimo anno educativo, ospiterà 80 bambine e bambini tra 0 e 3 anni. L’assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna ha commentato: “Il nuovo asilo nido nel quartiere Eurosia rappresenta un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Nido Girasoli, lavori completati. Un investimento da due milioni. Ospiterà oltre quaranta bimbiSono ufficialmente conclusi i lavori di ampliamento dell’asilo nido i Girasoli in via dell’Ippogrifo, in zona Rivana. Parco giochi vicino all'ex "casermone": lavori verso la conclusione a Sant'EustachioÈ con estrema soddisfazione che osservo come, finalmente, un lavoro iniziato durante il mio incarico di Assessore al Comune di Salerno prenda forma e...