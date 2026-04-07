Napoli-Milan Allegri | Leao? Pensavo di inserirlo anche un po’ prima Ma non sapevo …

Dopo la partita tra Napoli e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha commentato alcune scelte di formazione, specificando di aver pensato di inserire il giocatore portoghese già in anticipo, ma di non aver avuto tutte le informazioni necessarie al momento. L'intervista si è svolta a margine dell'incontro trasmesso da 'SportMediaset', con Allegri che ha commentato anche altri aspetti della gara e delle scelte tattiche.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Abbiamo cercato di fare gol, era una partita bloccata perché loro ti giocavano addosso per ripartire. Magari potevo fare altre cose, ma sapevo che un episodio l'avrebbe decisa e lo ha fatto a favore loro. Andavano sfruttati meglio i contropiede, e si poteva tirare di più. Ci sono state comunque delle situazioni, e sui passaggi sbagliati bisogna migliorare". Sul Milan che non ha un vero numero 9: "Ma no, abbiamo Niclas Füllkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Santiago Giménez che sta rientrando dopo mesi di assenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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