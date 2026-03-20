Allegri chiarisce l’episodio Leao-Pulisic prima di Milan-Torino

Alla vigilia della partita contro il Torino, l’allenatore del Milan ha parlato dell’episodio tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante la partita con la Lazio. In conferenza stampa, Allegri ha spiegato i dettagli dell’azione, senza entrare in giudizi o motivazioni. La discussione si è concentrata sui fatti accaduti in campo, lasciando da parte altre considerazioni.

Alla vigilia della sfida contro il Torino, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha commentato l’azione tra Rafael Leao e Christian Pulisic nella partita con la Lazio. Secondo l’allenatore, non c’è stata alcuna tensione tra i due giocatori. “Chi ha la palla deve vedere chi è smarcato”, ha detto, “non gli ha dato la palla perché non lo ha visto. Nel calcio è fondamentale l’ultimo passaggio”. L’azione si è verificata nella ripresa, con Leao pronto a ricevere un passaggio filtrante, ma Pulisic non lo ha visto a causa del pressing avversario. Allegri ha sottolineato che anche piccoli dettagli possono fare la differenza nei momenti decisivi, e che la squadra lavora costantemente per migliorare rapidità e precisione negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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