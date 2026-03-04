Sabato 7 marzo alle 16 si apre a Arezzo la mostra fotografica intitolata “Non solo dame: volti, mani e cuore in Giostra”. L’esposizione si svolge in occasione delle celebrazioni per le tradizioni locali e raccoglie immagini che ritraggono i partecipanti e i momenti della manifestazione. La mostra resterà aperta fino a data da definirsi, offrendo un racconto visivo di questa tradizione aretina.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Sabato 7 marzo, alle ore 16.00, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, sarà inaugurata la mostra fotografica “Non solo dame: volti, mani e cuore in Giostra”, iniziativa ormai consolidata dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino allestita nel Chiostro di Palazzo Comunale. La mostra vedrà esposte immagini di repertorio provenienti dal Centro di Documentazione della Giostra del Saracino e scatti attuali arrivati da appassionati e quartieristi ai quali va il ringraziamento del Comune di Arezzo. Un grazie particolare al Fotoclub La Chimera da cui sono arrivate preziose memorie storiche del passato che sarà possibile scoprire osservando l’esposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra fotografica “Non solo dame: volti, mani e cuore in Giostra”

