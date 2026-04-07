Morte di Giovanni Birindelli i funerali nella Collegiata a Empoli

Oggi, alle 15, si terranno i funerali di Giovanni Birindelli nella Collegiata di Empoli. Birindelli, 66 anni, era originario di Vinci e aveva fondato la Gmg Spa, una delle concessionarie di automobili più grandi della Toscana. La sua morte ha suscitato attenzione tra la comunità locale e tra gli operatori del settore. La cerimonia funebre si svolge in un momento di grande risonanza per la città e per la regione.

Empoli, 7 aprile 2026 – Si svolgeranno oggi, 7 aprile, alle 15 le esequie di Giovanni Birindelli, 66 anni di Vinci, fondatore della Gmg Spa, una delle maggiori concessionarie di automobili della Toscana. Il rito funebre si terrà nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. In segno di lutto e per consentire ai tanti collaboratori delle Gmg di partecipare al funerale. È morto Giovanni Birindelli, tragico incidente in campagna. Aveva fondato la Gmg Spa “Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni”, si legge in un avviso pubblicato dall’azienda. Giovanni Birindelli è morto lo scorso 1 aprile nelle campagne di San Miniato, in località Calenzano, lungo via Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Giovanni Birindelli, i funerali nella Collegiata a Empoli Leggi anche: La morte di Giovanni Birindelli: “Un uomo intelligente con senso dell’umorismo” Rolando Nannicini. Domani i funerali in Collegiata a MontevarchiArezzo, 13 gennaio 2026 – Ha destato profondo cordoglio in tutta la vallata e non solo la scomparsa di Rolando Nannicini, già sindaco di Montevarchi... Temi più discussi: Dramma nelle campagne di San Miniato: è morto l'imprenditore Giovanni Birindelli; La morte di Giovanni Birindelli: Un uomo intelligente con senso dell’umorismo; Lutto – E’ scomparso Giovanni Birindelli; Morto Giovanni Birindelli, re delle concessionarie: l’incidente fatale nel suo agriturismo a San Miniato. Morte di Giovanni Birindelli, i funerali nella Collegiata a EmpoliRingraziamo sentitamente tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni, si legge in un avviso pubblicato dall’azienda ... lanazione.it La morte di Giovanni Birindelli: Un uomo intelligente con senso dell’umorismoIl ricordo di chi lo conosceva bene. Campinoti: Un genio che amava scherzare. Parrini, senatore Pd: Capace di far diventare il suo gruppo tra i principali in Toscana ... msn.com Verità e giustizia per l’omicidio di Giovanni Iannelli ammazzato dalla federciclismo e da certi magistrati della procura della repubblica di Alessandria che imbrogliando le carte hanno vergognosamente archiviato la morte di un ragazzo innocente di 22 anni dov - facebook.com facebook