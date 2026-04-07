Montecarlo Sinner e Berrettini in campo | ecco l’ordine di gioco

Martedì 7 aprile, quattro tennisti italiani sono in programma negli incontri di primo e secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Sinner e Berrettini saranno in campo, insieme ad altri due giocatori, con l’ordine di gioco che sarà comunicato nelle ore precedenti. La giornata prevede quindi diverse partite di singolare, con i risultati che potrebbero determinare l’andamento del torneo.

Quattro tennisti italiani scendono in campo martedì 7 aprile per gli incontri di primo e secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il programma prevede sfide sia in singolare che in doppio. Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciano Darderi giocheranno i match individuali. Quest’ultimo condividerà inoltre il rettangolo di gioco con Flavio Cobolli per la competizione a coppie. Il programma degli azzurri e i loro avversari. Matteo Berrettini apre le operazioni sul Court Rainier III a partire dalle ore 11.00, dove affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sempre sullo stesso campo, subito dopo il match di Berrettini, toccherà a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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