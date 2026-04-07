Al Rolex Montecarlo Masters 2026, il torneo si apre con risultati sorprendenti. Tra i primi a lasciare il torneo ci sono due giocatori di spicco, uno dopo aver subito una sconfitta netta e l’altro dopo una lunga battaglia. Nel frattempo, due tennisti affrontano incontri durati più di tre ore, resistendo a pressioni e sfide intense. La giornata si è conclusa con alcuni incontri che hanno evidenziato continui scambi di energia sul campo.

Il Rolex Montecarlo Masters 2026 apre con colpi di scena e resistenze estreme. Tra i primi a uscire di scena sono Karen Khachanov e Stan Wawrinka, mentre Andrey Rublev e Jiri Lehecka superano prove di forza durata oltre tre ore. Arthur Rinderknech ha travolto il dodicesimo testa di serie, Karen Khachanov, chiudendo l’incontro per 7-5 6-2. Il francese ha tenuto botte fino al finale del primo set, trovando lo strappo decisivo nel dodicesimo game. La seconda frazione è stata un dominio netto di Rinderknech. Ha preso il controllo della partita con un break nel quarto gioco per il 3-1, consolidando poi il vantaggio fino al 6-2 finale nonostante i tentativi di reazione del russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecarlo 2026: Rinderknech travolge Khachanov, Rublev resiste

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