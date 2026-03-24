Dal sapere al saper fare a Palazzo Piacentini incontro promosso dall’Associazione Marchi Storici
Il 25 marzo alle ore 11 si svolge presso Palazzo Piacentini un incontro promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia, incentrato sulla trasmissione del sapere alle nuove generazioni e sulla trasformazione di queste conoscenze in competenze pratiche. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dell’associazione e mira a favorire un confronto su come passare dal sapere teorico al saper fare.
Trasmettere il sapere alle nuove generazioni e trasformarlo in competenze concrete. È questo il tema al centro dell’incontro “Dal sapere al saper fare”, promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia e in programma il 25 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Piacentini. L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 e rappresenta un momento di confronto sul ruolo delle imprese storiche nella formazione dei giovani e nella valorizzazione delle competenze produttive. Nel corso dell’iniziativa interverranno il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy Giovanni Brugnoli, il presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia Massimo Caputi e Armando De Nigris, presidente del Gruppo Giovani dei Marchi Storici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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