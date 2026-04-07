Milan e Juventus? Costrette a tifare Inter almeno a Como

A Como, i tifosi di Milan e Juventus si sono ritrovati a sostenere l'Inter durante una partita. La scena ha attirato l'attenzione di molti appassionati, con commenti che hanno richiamato le parole di un noto commentatore televisivo sul carattere imprevedibile del calcio italiano. La partita ha mostrato come le emozioni possano cambiare in modo inaspettato, coinvolgendo anche chi normalmente tifa per altre squadre.

Per dirla con Fabio Caressa a Giuseppe Bergomi: il calcio è strano, Beppe! È davvero un mondo particolare quello del pallone italiano. Ma facciamo un passo indietro, alla notte di San Valentino. Ovvero quando al termine (del primo tempo) di Inter-Juventus mezza Italia guardava infuriata verso la capolista nerazzurra della Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan e Juventus? Costrette a tifare Inter (almeno a Como) Inter e Milan, costrette all’esilio2026-01-24 11:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: San Siro ha chiuso i... Leggi anche: Inter infuriata, Milan spera. Juventus in attesa di Como-Roma: le ultime notizie. JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1 Temi più discussi: Serie A, Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juventus-Genoa 2-0, Napoli-Milan 1-0; La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Hien, infortunio con la Svezia: lascia il ritiro; Nuovo problema fisico per Vlahovic: cosa è successo nel corso di Juventus-Genoa. Juve e Milan beffate: firma in arrivo con un altro club italianoJuve e Milan sono sicuramente tra le squadre più attive di Serie A sul mercato ed entrambi i club stanno cercando con una certa insistenza un grande profilo per rinforzare la propria difesa. Profilo ... calciomercato.it Svolta Vlahovic, cambia tutto: Juve e Milan sorpresePer Dusan Vlahovic può esserci una novità importante nei prossimi giorni: Juventus e Milan assistono alla svolta ... cagliarinews24.com Aurelio De Laurentiis festeggia la vittoria del #Napoli contro il #Milan ma a #LosAngeles: il patron degli azzurri per la promozione del film “Ag4in” sul quarto scudetto #sscnapoli #calcio - facebook.com facebook 2026, l'anno orribile degli attaccanti del Milan: solo 8 gol segnati finora x.com