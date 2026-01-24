Inter e Milan costrette all’esilio

Il San Siro ha chiuso i battenti domenica 24 gennaio 2026, costringendo Inter e Milan a trovare nuove sedi per le proprie partite. La decisione, riportata dal quotidiano Marca, rappresenta un cambiamento significativo per le due squadre milanesi e il loro pubblico. Questa chiusura segna un nuovo capitolo nel panorama calcistico della città, con ripercussioni ancora da approfondire sulle attività e le tradizioni delle società.

2026-01-24 11:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: San Siro ha chiuso i battenti questa domenica, 24 gennaio. He Stadio Mezza non è più disponibile per Inter e Milan, già occupate dai preparativi per l’ Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Il conto alla rovescia per la cerimonia di apertura, fissata per il 6 febbraio, impone un’azione immediata e il calcio si mette da parte. Inter-Pisa è stata, per ora, l’ultima serata di pallone a Milano prima dell’esodo che ha interessato le due squadre cittadine. D’ora in poi le valigie saranno pronte.🔗 Leggi su Justcalcio.com

