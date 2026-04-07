Milan difesa da rinforzare | un giovane profilo in lista

Il Milan, reduce da una sconfitta casalinga contro il Napoli, si trova a dover rafforzare la propria difesa. In vista delle prossime partite, il club ha inserito tra i possibili acquisti un giovane difensore nella lista dei rinforzi. La stagione dei rossoneri ha subito un rallentamento in campionato, ma l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League rimane prioritario.

La stagione del Milan, dopo la sconfitta in casa del Napoli, ha subito una forte battuta d’arresto in ottica Scudetto, ma resta da centrare l’obiettivo di inizio stagione, ovvero la qualificazione Champions. Discorsi attuali a parte, i rossoneri sono proiettati già al futuro e stanno pianificando le mosse di mercato per la prossima stagione, prestando particolare attenzione al reparto difensivo. Già nella scorsa sessione di Gennaio, diversi nomi sono finiti nella lente di ingrandimento del club, salvo poi la volontà di quest’ultimo di dare fiducia ai propri giovani e di non concludere nessun colpo. Dopo aver chiuso l’affare Andrej Kostic, classe 2007 dal Partizan Belgrado, gli alti vertici rossoneri continuano a monitorare diversi profili per alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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