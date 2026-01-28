Mercato Milan spunta un nuovo profilo per rinforzare la difesa | Moretto svela l’ultima pista seguita dai rossoneri

Il mercato del Milan si infiamma con una nuova pista per la difesa. I rossoneri cercano un rinforzo e, secondo Matteo Moretto, si starebbe seguendo un profilo a sorpresa. La squadra di Allegri lavora svelta per sistemare i punti deboli e migliorare la rosa, che ha bisogno di più solidità in difesa. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su questa trattativa.

Il calciomercato invernale si avvicina e il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan, le ultime notizie su difesa e attacco da Luca Marchetti

Calciomercato Milan, Coppola a un passo dal Paris FC: spunta l'idea Ranieri, le ultime per la difesa; Dragusin, l'agente lo offre al Milan: spunta la risposta di Tare; Milan, retroscena su Loftus-Cheek e l'Aston Villa; Camarda, rebus risolto: operazione alla spalla e rientro anticipato al Milan.

Il Milan cerca un difensore, spunta l'idea Dragusin: la possibile formula dell'operazione

Mercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa rossonera: può arrivare in prestito.

