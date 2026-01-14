Mi sono ritrovata la casa infestata dai ragni anche velenosi Mi hanno morso ovunque e hanno dovuto amputarmi le dita del piede | donna fa causa al proprietario dell’appartamento

Una donna ha intentato causa contro il proprietario del suo appartamento in Florida, dopo essere stata morsa da ragni velenosi e aver subito l’amputazione delle dita dei piedi. La vicenda evidenzia le conseguenze di ambienti infestati da insetti e la responsabilità dei proprietari nel garantire condizioni di abitabilità sicure. La causa civile mira a fare chiarezza sulle responsabilità e sulle eventuali compensazioni.

Si è vista amputare le dita dei piedi per colpa della casa infestata da ragni e scarafaggi. È la vicenda al centro di una causa civile intentata in Florida da Patricia Shields contro il suo ex proprietario di casa. A riportare la notizia è People, che cita gli atti depositati il 25 novembre presso la Corte della Contea di Pinellas. Secondo la denuncia, Shields sta facendo causa al complesso residenziale Grand Oak Apartments di Largo, in Florida, chiedendo un risarcimento di 50.000 dollari. La donna sostiene di essere stata costretta a lasciare l’appartamento dopo che la direzione avrebbe ignorato per mesi una grave infestazione di ragni, culminata in ripetuti morsi e in gravi complicazioni mediche: “È stato un anno lunghissimo, voglio solo che finisca”, ha raccontato Shields a WBDJ, citata da People. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

