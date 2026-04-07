A Montelupo Fiorentino sono in programma le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2026, con molte botteghe e fornaci che resteranno aperte al pubblico. Durante l’evento, i visitatori potranno osservare da vicino il lavoro degli artigiani e partecipare a laboratori dedicati alla ceramica. L’iniziativa si svolge in diverse location del centro storico, offrendo un’occasione per conoscere le tecniche tradizionali e i processi di creazione di oggetti in ceramica.

MONTELUPO FIORENTINO Botteghe e fornaci aperte a Montelupo Fiorentino: ecco le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2026. È un calendario fitto di iniziative quello proposto in occasione della manifestazione che a Montelupo prenderà vita giovedì prossimo per andare avanti fino a domenica. Tra laboratori, open day e visite guidate, è un viaggio immersivo nell’arte della ceramica. L’edizione toscana è organizzata da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito delle attività del progetto Officina Creativa Lab, promosso dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana. Si comincia con l’apertura al pubblico, giovedì, della Scuola di Ceramica visitabile per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mestieri d’arte. Tante iniziative sulla ceramica

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Accade dal 7 al 12 aprile per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte - facebook.com facebook