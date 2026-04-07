Mercato fuga dal Medio Oriente | Djalò Kessie Retegui e gli altri da prendere tutte le trattative

La situazione instabile nel Medio Oriente sta portando alcuni calciatori a cambiare squadra o a trasferirsi in altri campionati. Tra i nomi più rilevanti ci sono Djalò, Kessie e Retegui, che sono al centro di diverse trattative di mercato. Le operazioni di acquisto e cessione stanno interessando vari club europei, che cercano di rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

La grande abbuffata è finita, e ora voltano le spalle alla tragedia della guerra. Vogliono tornare e mandano segnali eloquenti. In soli tre anni il mondo del calcio è cambiato: l'attrazione del Golfo è evaporata. Così grandi firme come quelle di Roberto Mancini o Simone Inzaghi tornano nei radar della Serie A. Certo, le implicazioni del conflitto in Iran sono sotto gli occhi di tutti. Il Medio Oriente non è più un'oasi dorata, ma incidono anche le difficoltà ambientali di chi era abituato agli agi e ritmi in campo del calcio europeo. Tuttavia, nessuno vuole perderci o (al massimo) è disposto a limare i propri guadagni. Eppure gli stipendi principeschi ottenuti a quelle latitudini non permettono trattative lineari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato, fuga dal Medio Oriente: Djalò, Kessie, Retegui e gli altri da prendere, tutte le trattative Leggi anche: Voli cancellati da Dubai a Doha, quali sono le rotte alternative? Fuga dal Medio Oriente per il corridoio del Caucaso Tornati altri italiani dal Medio OrienteProseguono le operazioni di rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: Milano diventa la nuova Dubai? Il ritorno dei capitali di lusso; Fuga da Dubai, il Ticino come alternativa?; Controproposta in 10 punti dell'Iran all'accordo USA - Khamenei: Crimini e uccisioni non ci scalfiranno; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli. Mercato, fuga dal Medio Oriente: Djalò, Kessie, Retegui e gli altri da prendere, tutte le trattativeLa situazione instabile del Medio Oriente incide sulle prospettive sportive: in molti, tra quelli in Arabia Saudita, in Qatar o negli Emirati, puntano in maniera più o meno esplicita a un ritorno in E ... gazzetta.it Fuga da Dubai, il Ticino come alternativa?Il conflitto e i timori di una escalation incontrollabile spingono imprenditori e investitori lontano dal Golfo persico, in cerca di nuove destinazioni ... rsi.ch "Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, è chiaro che solo una soluzione diplomatica potrà risolvere le cause profonde del conflitto. Qualsiasi attacco alle infrastrutture civili, in particolare agli impianti energetici, è illegale e inaccettabile. Questo - facebook.com facebook È iniziato il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente, che è anche l’ultimo prima della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran. x.com