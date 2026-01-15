AGATHA CHRISTIE torna in libreria | nuove edizioni per i suoi gialli più amati
Agatha Christie, iconica autrice di gialli, torna in libreria con nuove edizioni dei suoi titoli più celebri. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, le sue opere continuano a essere fonte di interesse e di intrattenimento per lettori di ogni età, confermando la sua posizione tra le figure più influenti della letteratura gialla. Un’occasione per riscoprire i classici che hanno segnato la storia del genere.
A cinquant’anni dalla morte di una delle più famose gialliste del mondo, Agatha Christie (1890 – 1976), i suoi libri continuano a stupire, coinvolgere, divertire e intrigare i lettori di tutto il mondo. È stata una scrittrice estremamente prolifica: nella sua vita ha pubblicato ben sessanta romanzi, senza contare gli oltre centocinquanta racconti, diciotto opere teatrali e due memoir. Non solo libri e racconti. Dalla sua penna sono nati protagonisti indimenticabili, come Hercule Poirot e Miss Marple, i suoi libri sono stati tradotti in più di cinquanta lingue e hanno superato i due miliardi di copie vendute nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
