Meningite il giovane lascia la terapia intensiva

Un giovane ricoverato per meningite meningococcica all’Ospedale Maggiore di Parma è stato trasferito dalla terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate e attualmente si trova in fase di guarigione. La notizia ha suscitato attenzione tra le persone che seguono l’evoluzione del caso. L’ospedale non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali o sul trattamento in corso.

Dopo giorni di preoccupazione, il ragazzo ricoverato ha completamente superato la malattia: i medici confermano assenza di danni neurologici Buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Parma: il giovane ricoverato per meningite meningococcica, è in fase di guarigione. I medici confermano che non ci sono conseguenze neurologiche e che oggi potrebbe essere trasferito dalla terapia intensiva al reparto ordinario. Nei giorni scorsi la situazione aveva destato serie preoccupazioni tra il personale sanitario, sollevato per il pieno recupero del paziente. Una storia a lieto fine che porta sollievo alla famiglia e agli operatori che lo hanno seguito con attenzione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Il giovane ricoverato per la meningite è ancora in terapia intensiva: ma c'è un leggero miglioramentoC'è un leggero miglioramento per le condizioni di salute del giovane di Mezzani, risultato positivo alla meningite meningococcica e ricoverato... Adolescente positivo alla meningite: ricoverato in terapia intensivaÈ risultato positivo alla meningite meningococcica un adolescente residente nel comune di Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, attualmente ricoverato in... Temi più discussi: Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; Ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai passeggeri: Fate la profilassi; Un caso di meningite nella Bassa: grave un ragazzo ricoverato al Maggiore. L’appello dell’Ausl; Allarme meningite a Parma, ragazzo positivo: rischio contagio e cosa dicono medici. Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città ... fanpage.it Meningite a Parma, adolescente in terapia intensiva. L'appello dei medici: «Chiunque abbia preso questi autobus faccia la profilassi»E' ancora in gravi condizioni l'adolescente ricoverato al Maggiore di Parma per una meningite. Il ragazzo, che si trova in terapia ... msn.com Gli ultimi casi di meningite in Italia hanno riacceso l’attenzione su questa temibile patologia, da cui è possibile difendersi con i vaccini - facebook.com facebook Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne x.com