McLaren rivoluziona l’aerodinamica | specchietti attivi per volare

Una casa automobilistica ha depositato un brevetto presso la WIPO per modificare gli specchietti retrovisori delle sue supercar. L’obiettivo è rendere gli specchietti attivi e mobili, in modo da migliorare i flussi d’aria che attraversano il veicolo. Questa innovazione mira a ottimizzare l’aerodinamica delle vetture, con l’intento di aumentare le prestazioni e ridurre la resistenza all’aria durante la guida.

McLaren punta a trasformare i propri specchietti retrovisori in componenti aerodinamici mobili attraverso un nuovo brevetto depositato presso la WIPO per ottimizzare i flussi d’aria delle supercar. L’obiettivo della casa britannica è abbattere la resistenza all’avanzamento, un concetto che richiama la filosofia di Colin Chapman basata sulla leggerezza e l’efficienza. In un veicolo progettato per l’alta velocità, ogni componente esterno che crea turbolenza può penalizzare le prestazioni e influenzare negativamente la stabilità del mezzo. La soluzione proposta consiste nell’integrare alette mobili sugli specchietti, capaci di modificare la propria posizione in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McLaren rivoluziona l’aerodinamica: specchietti attivi per volare RB22: la nuova pancia scavata che rivoluziona l'aerodinamica in F1Nei test di Bahrain la RB22 ha reso evidenti interventi mirati sull’aerodinamica delle pance, con l’obiettivo di ridurre la resistenza... Williams rivoluziona l'aerodinamica con i nuovi deviatori di flusso nel T-trayNei primi giorni di test in Bahrain, l’attenzione è incentrata su soluzioni tecniche emergenti sulle monoposto più reattive. McLaren, gli specchietti potrebbero diventare elementi aerodinamici attiviUn nuovo brevetto mostra l’impegno di McLaren per portare l'aerodinamica attiva anche sugli specchietti laterali. hdmotori.it Pazza idea McLaren: alettoni anche sugli specchiettiDal vento nemico al vento alleato: winglet attive sugli specchi per domare la turbolenza. Il brevetto avrà il via libera? motorbox.com