Maxi incendio in Appennino elicotteri e Canadair per salvare i boschi

Durante il weekend di Pasqua e Pasquetta, nel territorio tra Alto Reno Terme e l’Appennino, è scoppiato un grande incendio che ha interessato una vasta area boschiva. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi aerei, tra cui elicotteri e Canadair, per contenere le fiamme che si sono propagate lungo una linea lunga sul crinale tra le località di Biagioni e Pracchia. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, coinvolgendo squadre di vigili del fuoco e volontari.

Alto Reno Terme (Bologna), 7 aprile 2026 – Una lunga linea di fuoco sul crinale dell’Appennino, tra le località di Biagioni e Pracchia, ha arroventato le giornate di Pasqua e Pasquetta, al confine tra il territorio bolognese e pistoiese. Per cause ancora in fase di accertamento, nel primo pomeriggio di domenica è divampato un ampio incendio, con un fronte di circa 800 metri, rendendo l’aria quasi irrespirabile fino a Porretta. Sul posto sono sopraggiunte varie squadre dei vigili del fuoco, con 12 mezzi da Castiglione dei Pepoli, Vergato, Gaggio Montano, Monzuno e Bologna. Le prime operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta notte. Le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio in Appennino, elicotteri e Canadair per salvare i boschi Maxi incendio devasta i boschi di Laveno: in azione anche un canadairLaveno Mombello (Varese), 5 aprile 2026 – Da ieri, sabato 4 aprile, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Laveno Mombello... Leggi anche: L'incendio a Casatenovo e la notte di fuoco in Lombardia: droni e Canadair in volo per salvare i boschi Temi più discussi: Maxi incendio in Appennino, elicotteri e Canadair per salvare i boschi; Maxi incendio sull'Appennino: le fiamme anche sul versante pistoiese; VIDEO | Maxi-incendio sull’Appennino bolognese da Pasqua, in fumo 40 ettari; Grande fumo e blackout nei paesi vicini: occhi puntati sull'incendio in Appennino. VIDEO | Maxi-incendio sull’Appennino bolognese da Pasqua, in fumo 40 ettariBOLOGNA – Un vasto incendio è scoppiato nel giorno di Pasqua sull’Appennino bolognese, nel territorio di Alto Reno Terme, tra le località Biagioni e Pracchia, al confine con le province di Bologna e ... dire.it Incendio in appennino, operazioni di spegnimento ancora in corsoAl lavoro per tutto il giorno tre Canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. Quattro frazioni rimaste senza corrente elettrica. Il vento complica l'intervento ... rainews.it Incendio in Appennino, fiume Reno fa barriera e salva versante toscano. Canadair riforniti dal Bilancino https://www.controradio.it/incendio-in-appennino-fiume-reno-fa-barriera-e-salva-versante-toscano-canadair-riforniti-dal-bilancino/ #controradionews - facebook.com facebook "Grande fumo e blackout nei paesi vicini": occhi puntati sull'incendio in Appennino x.com