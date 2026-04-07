Max Mara Corone | Il Camel che definisce lo stile italiano

Max Mara ha annunciato la collezione Corone, caratterizzata da capi in pelle e tessuti in tonalità camel. La presentazione si è svolta in una location di rilievo e ha coinvolto numerosi addetti ai lavori del settore moda. La collezione sarà disponibile nei negozi e online, con dettagli sui materiali e le lavorazioni. La nota di trasparenza specifica che il testo include link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di cammello: tra tradizione Max Mara e modernità Analizzare la giacca corta 'Corone' significa immergersi nell'estetica che ha reso il brand un punto di riferimento per il guardaroba femminile internazionale. Il fulcro di questo capo è senza dubbio l'utilizzo del doppio drap di cammello, un tessuto che non rappresenta solo una scelta materica, ma una dichiarazione di stile. La colorazione camel,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Corone: Il Camel che definisce lo stile italiano Leggi anche: Max Mara Camicia ‘Adunco’: stile italiano a 69,9€ Leggi anche: Max Mara Dorina: Cashmere, vestibilità e stile italiano