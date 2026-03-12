Max Mara Camicia ‘Adunco’ | stile italiano a 69,9€

Max Mara propone la camicia ‘Adunco’ nello stile italiano al prezzo di 69,9 euro. L’articolo è disponibile in diversi negozi e online, con dettagli sulla qualità del tessuto e il design classico. La camicia si distingue per la sua vestibilità e i dettagli sartoriali, pensati per chi cerca un capo versatile e di marca. È possibile acquistare direttamente attraverso i canali ufficiali del marchio.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco 'Adunco': tessuto stretch e silhouette corta. Un approccio moderno alla camicia classica. La camicia 'Adunco' di Max Mara si distingue per una silhouette accorciata che reinterpreta il classico modello a maniche corte. Questo taglio non è un semplice dettaglio estetico, ma una scelta funzionale pensata per chi cerca un capo versatile che possa essere indossato sia come pezzo autonomo che come strato intermedio. Max Mara Camicia 'Adunco' Tessuto e comfort. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Camicia 'Adunco': stile italiano a 69,9€