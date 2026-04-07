La stagione 2026 si prospetta come un periodo di aumento per i matrimoni organizzati nelle vigne, segnalando una tendenza in crescita. Le aziende del settore vitivinicolo riferiscono che i numeri relativi a queste cerimonie sono in aumento rispetto agli anni precedenti. La scelta di celebrare il matrimonio tra le vigne si sta diffondendo come opzione popolare per le coppie che desiderano un’atmosfera naturale e suggestiva.

La stagione 2026 si annuncia boom per il segmento dei matrimoni in vigna. "Per le nostre aziende – spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino della Toscana – i numeri sono in crescita. E, oltre a mercati storici come quello americano, oggi si registrano richieste in crescita anche dai paesi del Nord Europa e dalla Polonia. Le coppie cercano scorci panoramici e suggestivi: in questo i nostri paesaggi sono perfetti. E non necessariamente servono strutture extra lusso ma lavorano bene anche gli agriturismi". Quella delle nozze da sogno è un’altra leva che consente agli operatori "di allungare la stagione – aggiunge Mancini – perché i matrimoni si celebrano anche a inizio primavera o in autunno inoltrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matrimoni in vigna, tendenza in crescita: "Fascino crescente"

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