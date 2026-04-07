Maserati e criptofonini | smantellato il traffico droga Calabria-Sicilia

Il 25 marzo, dieci persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione della Dda di Ragusa che ha portato allo smantellamento di un traffico di droga tra il Vibonese e il Ragusano. L’inchiesta ha anche coinvolto l’utilizzo di criptofonini, e nelle indagini sono stati sequestrati numerosi stupefacenti. L’indagine ha messo in luce un collegamento tra attività illecite di droga e strumenti di comunicazione criptati.

Dieci persone sono state arrestate il 25 marzo a seguito di un’indagine della Dda di Ragusa che ha smantellato un traffico di stupefacenti tra il Vibonese e il Ragusano. L’operazione, denominata Drug parking, ha svelato un sistema di scambi di cocaina, hashish e marijuana basato su spostamenti costanti attraverso lo Stretto di Messina. Il meccanismo criminale prevedeva un flusso di sostanze che partivano dalla provincia di Vibo Valentia per raggiungere le destinazioni di Vittoria e Comiso. All’interno del gruppo, due cittadini calabresi hanno svolto ruoli chiave, operando rispettivamente come fornitore e della droga. Le indagini hanno permesso di individuare un punto di stoccaggio strategico a San Gregorio d’Ippona, utilizzato per i passaggi di denaro e merce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maserati e criptofonini: smantellato il traffico droga Calabria-Sicilia Smantellato dai Nas il traffico di anabolizzanti dalla Calabria alla Lucchesia: indagati in 55Eseguiti un arresto e un obbligo di dimora nei confronti dei due principali soggetti della rete a Rossano Calabro e Capannori Sulla base di tali... La centrale era in Canton Ticino: smantellato il traffico di droga tra quattro Paesi europeiUn’organizzazione criminale attiva nel traffico internazionale di stupefacenti, con base operativa nel Canton Ticino, è stata smantellata al termine...