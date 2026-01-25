La centrale era in Canton Ticino | smantellato il traffico di droga tra quattro Paesi europei

Una rete criminale coinvolta nel traffico internazionale di droga, con sede nel Canton Ticino, è stata smantellata dopo un'operazione coordinata tra diversi paesi europei. L'intervento ha portato alla neutralizzazione di un'organizzazione attiva tra quattro nazioni, contribuendo a contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti nella regione.

