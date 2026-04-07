Marco Poggi | smentite le fake news su cliniche e tossicodipendenza

Marco Poggi, fratello di Chiara, ha smentito le notizie che circolavano online riguardo a problemi di salute e presunti ricoveri in cliniche. Contestualmente, l’avvocato Francesco Compagna ha dichiarato di non essere coinvolto nelle indagini relative al caso di Garlasco. Nessuna delle parti ha fornito dettagli aggiuntivi o spiegazioni sulle questioni sollevate.

Marco Poggi, fratello di Chiara, è al centro di una smentita totale riguardante presunte problematiche personali e ricoveri in strutture sanitarie, mentre l’avvocato Francesco Compagna chiarisce la sua posizione di estraneo alle indagini per il delitto di Garlasco. La vicenda si sviluppa in un clima di forte tensione mediatica, dove il nome di Marco Poggi emerge costantemente nonostante la sua volontà di restare lontano dai riflettori. Il giovane vive e lavora attualmente in Veneto, conducendo un’esistenza regolare che stride con le ipotesi circolate negli ultimi mesi. Le speculazioni hanno ipotizzato condizioni borderline o permanenze in cliniche specializzate, ma tali versioni sono state completamente smentite. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marco Poggi: smentite le fake news su cliniche e tossicodipendenza L'economia italiana continua a essere solida: smentite le fake dei gufiLa faccia tosta della Cgil, bussola fasulla delle battaglie ideologiche delle opposizioni, non conosce limiti: «L’Istat certifica un dato allarmante,... Netanyahu smentisce le fake news: “Sono vivo e bevo caffè”. Il suo post su XABBONATI A DAYITALIANEWS Il video del premier israeliano per mettere fine alle voci sulla sua morte Negli ultimi giorni sui social e su diversi siti... Temi più discussi: Garlasco in Tv, Infante: Stasi colpevole comodo. De Rensis stronca il movente: Si può uccidere per questo?; Ignoto 2 Garlasco, l’indiscrezione che riaccende il mistero: Sarebbe un nome clamoroso; Garlasco, smentita la notizia sull'identità di Ignoto 2, il genetista Marzio Capra: Inaffidabile. Marco Poggi difeso dal suo legale, smontate le fake news e confermato l’alibi in TrentinoGarlasco, l’avvocato di Marco Poggi denuncia la gogna social Chi è nel mirino? L’avvocato Francesco Compagna denuncia gli attacchi online contro Marco ... assodigitale.it Delitto di Garlasco, le fake news su Marco Poggi: Ecco dove si trova davveroSi susseguono le notizie su Marco Poggi legate al delitto di Garlasco e all'omicidio della sorella Chiara. Ecco finalmente la verità. newsmondo.it Garlasco, dove si trova Marco Poggi... Altro... facebook