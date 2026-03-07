Marco Melandri ha commentato le prestazioni di Marc Marquez in MotoGP, sottolineando che il pilota spagnolo non è più il più rapido della categoria. La sua analisi si concentra sulle capacità di Marquez, evidenziando eventuali cambiamenti nel suo stile di guida o nelle sue performance rispetto al passato. Melandri ha espresso il proprio parere sulla posizione attuale del campione.

Marco Melandri ha recentemente condiviso la sua opinione su Marc Marquez, descrivendolo come il pilota più completo della MotoGP. Sebbene Melandri non lo consideri più il più veloce del circuito, riconosce le straordinarie competenze di Marquez nel gestire le gare e ottimizzare le sue prestazioni. Durante la sua prima stagione con il team Ducati, Marquez ha dimostrato di essere tornato vicino ai vertici, dopo un lungo periodo di infortuni. Dal 2013 al 2019, Marquez era un vero dominatore, ma un incidente a Jerez nel 2020 ha segnato un cambiamento drastico nella sua carriera.

© Napolipiu.com - Marc Marquez non è più il pilota più veloce della MotoGP secondo Marco Melandri.

