Marco il ragazzo autistico derubato e quella lezione speciale dai carabinieri - IL VIDEO

Un ragazzo autistico è stato vittima di un furto che ha messo in crisi le sue certezze. L'episodio si è verificato recentemente e ha coinvolto anche i carabinieri, che hanno fornito assistenza durante le fasi successive al furto. Un video documenta l'intervento delle forze dell'ordine e il momento in cui hanno aiutato il giovane a superare questa difficile esperienza.

Il furto di cui è stato vittima è andato a minare tutte quelle certezze che, da ragazzo autistico, aveva fatto così fatica a conquistare. Ma i carabinieri lo hanno aiutato. Non sono confortandolo e insegnandogli i trucchi per difendersi da altri eventuali furti ma anche individuando il ladro e restituendogli i suoi averi. "Marco è un ragazzo autistico che lavora da Pizzaut - si legge a proposito nel post - Marco venerdì (3 aprile) è stato derubato. Qualcuno, mentre era seduto in un bar di Monza, ha rubato il suo marsupio. Marco è andato in crisi, hanno rubato il suo marsupio più bello, il power bank a cui era legato, i suoi documenti e le sue carte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Lucia e Marco. #GFVIP - facebook.com facebook

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