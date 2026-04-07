Malattie reumatologiche al via studio nazionale su lupus e nefrite lupica

È stato avviato uno studio nazionale dedicato alle malattie reumatologiche, in particolare al lupus e alla nefrite lupica. Questi disturbi sono tra le patologie croniche più diffuse nel Paese e coinvolgono un numero consistente di pazienti. La ricerca mira a raccogliere dati approfonditi su queste condizioni, che influenzano in modo rilevante la qualità di vita e il carico sul sistema sanitario.

Compilabile in forma anonima e rivolta solo alle persone affette dalle patologie oggetto di studio in questa prima fase - informa una nota - la survey si concentra su tre focus di indagine: qualità della vita dei pazienti, prestazioni sanitarie effettuate e costi sostenuti direttamente dalle persone che convivono con queste due patologie. "Questa survey nasce dalla necessità di dare finalmente voce alle persone che convivono con il lupus eritematoso e la nefrite lupica, patologie complesse su cui esistono ancora troppe lacune informative - dichiara Antonella Celano, presidente Apmarr - Partecipare significa contribuire direttamente alla costruzione di una base di conoscenza solida, indispensabile per migliorare l'organizzazione dei servizi e l'equità di accesso alle cure. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie reumatologiche, al via studio nazionale su lupus e nefrite lupica Una morte per malattie infettive su 10 è legata all’obesità, lo studio(Adnkronos) – L'obesità è un fattore di rischio ulteriore associato a numerose patologie. Al Policlinico Rodolico-San Marco nuove apparecchiature per lo studio delle malattie respiratorie nei bambiniLa broncopneumologia pediatrica dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Temi più discussi: Terapie CAR-T e malattie reumatologiche autoimmuni: nuove prospettive per i casi più complessi; Salute, Celano (Apmarr): Serve cultura One health che coinvolga pazienti, ambiente, comunità; CAR-T e RNA aprono una nuova era per tumori e malattie rare; Il rischio di cancro aumenta nelle malattie autoimmuni -&- Al via il seminario permanente (Non) è una questione di genere - Brontolo dice la sua | Giornale online con notizie anche sui Palii, Giostre-Quintane e Ippica. Malattie reumatiche: al via progetto fotografico sul web per sensibilizzareIn occasione della prossima giornata mondiale del Malato Reumatico la Società Italiana di Reumatologia invita tutti ad aderire al progetto fotografico Alza le braccia e scatta una foto. L’iniziativa ... quotidianosanita.it #reumadays: al via la campagna nazionale di SIR sulle malattie reumaticheSubdole e silenziose, danneggiano a poco a poco le cartilagini ed i tessuti circostanti e all’inizio non danno segni evidenti. Solo in un secondo momento si manifestano con forti dolori a cui seguono ... affaritaliani.it Spot di #comunicazionesociale di Fira - Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia che promuove il progresso scientifico per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche. Scopri di più su fondazionefira.it x.com Torna la 2ª straordinaria edizione del GALA FIRA! Una serata di solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie reumatologiche che colpiscono milioni di persone. - Conduttrice d'eccellenza Cristiana Schieppati, giornalista e direttrice CHI E' CHI - Cocktai - facebook.com facebook