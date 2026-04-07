Malattie reumatologiche al via studio nazionale su lupus e nefrite lupica

Da iltempo.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato uno studio nazionale dedicato alle malattie reumatologiche, in particolare al lupus e alla nefrite lupica. Questi disturbi sono tra le patologie croniche più diffuse nel Paese e coinvolgono un numero consistente di pazienti. La ricerca mira a raccogliere dati approfonditi su queste condizioni, che influenzano in modo rilevante la qualità di vita e il carico sul sistema sanitario.

Compilabile in forma anonima e rivolta solo alle persone affette dalle patologie oggetto di studio in questa prima fase - informa una nota - la survey si concentra su tre focus di indagine: qualità della vita dei pazienti, prestazioni sanitarie effettuate e costi sostenuti direttamente dalle persone che convivono con queste due patologie. "Questa survey nasce dalla necessità di dare finalmente voce alle persone che convivono con il lupus eritematoso e la nefrite lupica, patologie complesse su cui esistono ancora troppe lacune informative - dichiara Antonella Celano, presidente Apmarr - Partecipare significa contribuire direttamente alla costruzione di una base di conoscenza solida, indispensabile per migliorare l'organizzazione dei servizi e l'equità di accesso alle cure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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