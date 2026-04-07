L' Usb accusa la Asl 2 | Ripiana i buchi di bilancio con i soldi dei dipendenti

L'Usb critica duramente la Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, accusandola di coprire i deficit di bilancio usando i fondi destinati ai dipendenti. La sigla sindacale segnala un blocco persistente su questioni contrattuali considerate essenziali, come i buoni pasto e gli accessori salariali. La situazione resta irrisolta nonostante le richieste e le proteste dei lavoratori.

"È ormai evidente che l’azienda stia deliberatamente facendo ‘cassa’ sulle spalle dei dipendenti per tentare di ripianare il buco di bilancio generato da anni di gestione fallimentare e approssimativa" l'accusa dell'Usb.?Sul ritardo nell’erogazione dei buoni pasto e le disparità nell'attribuzione degli stessi, per il sindacato si tratta di “una scelta politica precisa. Sottrarre risorse destinate al ristoro dei lavoratori per coprire debiti gestionali è un atto predatorio che questa sigla non intende tollerare e per questo motivo é andata avanti per vie legali a differenza dei concilianti la miseria” asserisce. Quanto ai differenziali economici di professionalità (dep), secondo l'Usb "la mancata progressione dei dep per il personale del comparto è la prova regina dell'incapacità amministrativa di questa Asl. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Gnassi accusa Spinelli: "Dalla legge di bilancio soldi solo a Coriano. Siamo alle mancette"

Il nido aziendale per figli dei dipendenti dell'Asl di VerbaniaL'Asl di Verbania ha un servizio in più per i suoi dipendenti, il micronido aziendale “Minimondo”.

Argomenti più discussi: Ragazza folgorata nella vasca a causa del caricabatterie difettoso: rinviate a giudizio sei persone; San Severo, insediamento di migranti sommerso dal fango, la denuncia: Braccianti abbandonati, fondi mai utilizzati; Accusato di aver ridotto in schiavitù la figlia della compagna, non serve la perizia psichiatrica; Buoni pasto e carenze di personale, la Fp Cgil attacca la Asl: Ritardi e disparità per i lavoratori.

Sanità Calabria, USB notifica diffida a Regione e ASP: Pagate l’indennità emergenza-urgenzaSotto accusa il mancato riconoscimento dell'art. 69 del CCNL 2022-2024. Richiesti gli arretrati dal 2022 per i lavoratori di Pronto Soccorso e 118: ecco cosa prevede la diffida. cosenzapost.it

Usb Taxi risponde alle accuse del consigliere Carrieri: «Colpa di cantieri, incidenti, maltempo e traffico su viale Ferrari» - facebook.com facebook