Gnassi accusa Spinelli | Dalla legge di bilancio soldi solo a Coriano Siamo alle mancette

Il deputato Pd Andrea Gnassi attacca il governo, accusandolo di aver distribuito i fondi solo a Coriano. Durante un intervento, Gnassi ha detto che gli aiuti sono poche e concentrate, definendoli “mancette”. Secondo lui, non è un caso che Coriano sia l’unico comune del Riminese a ricevere un contributo dal fondo del Parlamento. La polemica si accende su come vengono distribuiti i soldi pubblici.

"Dal governo soldi, aiuti e mancette solo a qualcuno". E, attacca il deputato Pd Andrea Gnassi, non può essere un caso che "Coriano sia l'unico comune del Riminese a ricevere un contributo dal fondo a disposizione del Parlamento". Un contributo stanziato su proposta da Mimma Spinelli, senatrice di Fratelli d'Italia e vicesindaca di Coriano. "Nella legge di bilancio – premette Gnassi – è stato previsto anche per quest'anno un fondo di 100 milioni, per finalità istituzionali e amministrazione dello Stato, che è assegnato pro quota ai gruppi parlamentari. In teoria il fondo serve per misure a favore degli enti locali e per interventi economici, sociali e socio-sanitari, infrastrutture, per sport e cultura".

