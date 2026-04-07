L' Unieuro a quattro punti dalla salvezza matematica ma c' è l' ostacolo Verona Servirà una grandissima partita

L'Unieuro si trova a quattro punti dalla salvezza matematica, con una partita difficile in arrivo contro il Verona. La squadra non potrà contare sull'ultimo acquisto, il peso massimo Damion Rosser, e alcuni giocatori come Harper, Gaspardo e Tavernelli non sono ancora al massimo della forma fisica. Nonostante ciò, la formazione si prepara ad affrontare la sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Non ci sarà l'ultimo arrivato, il gigante muscoloso Damion Rosser. Quella che viaggerà a Verona sarà una Unieuro ancora non al top della condizione fisica, con Harper, Gaspardo e Tavernelli non perfette condizioni nonostante abbiano dato il loro importante contributo nella vittoria di sabato scorso. Quello di mercoledì sarà l'ultimo turno infrasettimanale della stagione, valido per la 35esima giornata. Il morale è alto tra i biancorossi dopo l'allungo a +4 su Cento, ma la gestione della condizione fisica di diversi giocatori condiziona il lavoro dello staff tecnico. “Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno ancora di due vittorie - mette subito in chiaro le cose, coach Antimo Martino -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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