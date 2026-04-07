Lungolago di Lecco il cantiere del caos | auto sulla ciclabile bus nel limbo e moto senza spazio

Sul lungolago di Lecco si registrano frequenti disagi legati alla viabilità e alla sicurezza. Auto che invadono la ciclabile, autobus che restano in attesa di una sistemazione e moto che trovano poco spazio per circolare. La mancanza di una pianificazione accurata degli interventi ha portato a dover ricorrere a soluzioni temporanee che spesso peggiorano la situazione e creano potenziali rischi per chi percorre l’area.

Quando si progettano interventi senza valutarne tutti gli aspetti – funzioni, sicurezza e conseguenze – si finisce per rimediare a posteriori con soluzioni d'emergenza che peggiorano le cose e, purtroppo, per trovarsi di fronte a situazioni di potenziale pericolo.Sono bastati i primi giorni di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di LeccoHa imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. Temi più discussi: Lungolago di Lecco, il cantiere del caos: auto sulla ciclabile, bus nel limbo e moto senza spazio; Auto percorre la nuova ciclopedonale del lungolago di Lecco; Auto sulla nuova ciclopedonale del lungolago: errore clamoroso a Lecco (video); Lecco: una Canottieri più ampia per ricreare il lungolago. La tesi di laurea di due neoingegneri. Auto sulla nuova ciclopedonale del lungolago: errore clamoroso a Lecco (video)Auto sulla ciclopedonale del lungolago di Lecco ieri sera. Il passaggio ripreso in video e inviato alla redazione, tra stupore e ironia ... lecconotizie.com Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di LeccoE' successo nella serata di Pasqua a due passi dal centro di Lecco: la macchina che ha transitato in zona vietata è stata notata da diversi cittadini e passanti, alcuni dei quali l'hanno ripresa con ... leccotoday.it Auto percorre la nuova ciclopedonale del lungolago di Lecco Auto sulla ciclopista a Pasquetta, avanza lentamente tra pedoni e ciclisti: nessun incidente, ma sorpresa tra i presenti. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #StefanoS - facebook.com facebook Abbiamo visitato l’iconico albergo nato nell’Ottocento sul lungolago di Malgrate, dirimpetto a Lecco, e rilanciato nel 2023 dal progetto di Fabio Dadati e Sabrina Frigerio: relax e divertimento su «quel ramo del Lago di Como», in sintonia con le atmosfere di Ma x.com