Luciano Darderi ha perso contro Hubert Hurkacz in tre set, con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 6-1. Durante il match, Darderi ha commentato come il break subito nel secondo set sia stato un momento decisivo. Ha anche detto di dover migliorare nella gestione della pressione legata al suo ranking elevato. La partita si è conclusa con Hurkacz che ha conquistato la vittoria dopo aver recuperato nel secondo set e aver dominato nel terzo.

Luciano Darderi è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 6-1 al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo e ha così dovuto salutare la terra rossa del Principato, dove si era presentato da numero 21 del mondo e con tutte le carte in regola per superare il primo scoglio rappresentato dal numero 74 del ranking ATP: “ Sull’1-1 del terzo set mi ha fatto break e lì è stato il momento chiave”. Il tennista italiano ha proseguito nella propria analisi: “ Con giocatori come lui, che servono così bene, quando prendono fiducia è difficile rientrare. Serviva sempre sopra i 210-220 kmh, ti dà poco ritmo e fai fatica a entrare nello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi: “Hurkacz mi ha fatto il break, momento chiave. Devo imparare a gestire la pressione del ranking alto”

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ATP Montecarlo, Darderi: Sopraffatto dalla tensione, non mi capita così spesso di andare fuori di testaL’italo-argentino ha ceduto in tre set contro un ritrovato Hurkacz: Hubi ha espresso un grande livello e mi ha messo molta pressione Grande delusione per Luciano Darderi dopo la sconfitta in tre set ... tennisitaliano.it

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi a Monte Carlo. Hubert Hurkacz supera l’azzurro 7-6 5-7 6-1, al termine di una sfida combattuta nei primi due set. Per il polacco è un successo importante: torna a vincere un match dall’Australian Open, interro - facebook.com facebook

Si ferma all’esordio Luciano Darderi Hurkacz si impone al terzo set dopo due parziali molto lottati, affronterà Maroszan o Dzumhur @BMWItalia x.com