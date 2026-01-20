Luciano Darderi rivela | Sono riuscito a gestire i problemi di stomaco mi sento più consapevole del mio tennis
Luciano Darderi ha affrontato con determinazione il suo primo turno agli Australian Open 2026, superando Cristian Garin in tre set. Nonostante problemi di stomaco, l’italo-argentino è riuscito a gestire la situazione, migliorando la propria consapevolezza sul campo. Questa vittoria testimonia la sua resilienza e il progresso personale, segnando un passo importante nel suo percorso nel torneo.
Una vittoria sofferta per Luciano Darderi. L’italo-argentino ha piegato l’amico cileno Cristian Garin col punteggio di 7-6 (5) 7-5 7-6 (3) nel primo turno degli Australian Open 2026, in un match in cui ha dovuto fare i conti con problemi di stomaco. Non è un caso che nel momento in cui ha terminato la partita, l’italo-argentino sia corso in bagno per la situazione molto difficile. “ Un incontro complicato perché ci alleniamo insieme, abbiamo lo stesso preparatore atletico con Cristian. Inoltre domani giocheremo il doppio insieme, quindi è stato davvero affrontarlo. Nel terzo set ho iniziato ad avvertire un po’ di dolore allo stomaco, ma sono riuscito a gestirlo e alla fine ho portato a casa la vittoria, perché se avessi perso quel set sarebbe diventato ancor più arduo vincere “, ha confessato Luciano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Luciano Darderi resiste ai problemi fisici e piega l’ostico Garin in tre set lottati!Luciano Darderi supera le difficoltà fisiche e sconfigge Garin in tre set, dimostrando determinazione e capacità di resistere allo sforzo.
