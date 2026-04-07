Venerdì 10 aprile alle 21 si terrà un incontro organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino. Il tema trattato sarà il ruolo delle chiese e il conflitto in Ucraina. L’appuntamento vedrà la partecipazione del monaco Adalberto Mainardi, che discuterà di questi argomenti in un contesto pubblico.

LUCCA – Le chiese ed il conflitto in Ucraina. E’ questo il tema del prossimo appuntamento organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa, in programma venerdì (10 aprile) alle 21 in Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino). A parlare al pubblico sarà Adalberto Mainardi, monaco di Cellole (San Gimignano) con l’intervento dal titolo Le chiese di fronte al conflitto in Ucraina. Una sfida per la pace. Adalberto Mainardi si occupa da lungo tempo di ecumenismo e spiritualità ortodossa ed ha una conoscenza profonda dei paesi dell’Europa Orientale, della loro cultura e religiosità, in particolare dell’Ucraina e della Russia. È tra i maggiori esperti delle chiese ortodosse e slave. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca@Europa, prossimo incontro con il monaco Adalberto Mainardi

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