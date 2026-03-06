Il 10 marzo si terrà un incontro tra la Commissione di Vigilanza Rai e l'amministratore delegato. La riunione è programmata per discutere questioni legate alla gestione dell'azienda radiotelevisiva. Alla seduta parteciperanno membri della Vigilanza e il rappresentante di rilievo dell'azienda. L'evento si svolgerà in una sede istituzionale e sarà aperto alla presenza dei rappresentanti del settore.

Il 10 marzo è previsto l'incontro della Commissione di Vigilanza Rai, a cui parteciperà anche l'amministratore delegato Rossi Era da tempo che la Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, chiedeva un incontro urgente con tutti i membri, compresa l’opposizione e l’ad Rossi. Questo incontro è urgente proprio perché da un anno e mezzo non viene trovato un accordo sul Presidente, dopo la fumata nera su Simona Agnes. Lo scorso 11 febbraio, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, Barbara Floridia ha deciso di chiedere l’intervento per trovare una soluzione affinché si risolva questa situazione il prima possibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, incontro Vigilanza con ad Rossi il prossimo 10 marzo

Vigilanza Rai, dopo oltre un anno torna a riunirsi la Commissione: l’11 marzo sarà ascoltato l’ad Giampaolo RossiLa Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, i cui lavori sono bloccati da oltre un anno dal boicottaggio della destra, tornerà a riunirsi...

Leggi anche: Rai, Floridia: “Stop stallo Vigilanza, convoco ad Rossi”

Contenuti utili per approfondire Rai incontro Vigilanza con ad Rossi il....

Temi più discussi: Cybersicurezza, la conferenza di esperti: serve vigilanza costante da parte di tutti; Koinè: preoccupa l'affitto di un ramo d'azienda a Speakly; Rai, Pd: La Russa sblocchi stallo Vigilanza invece che pensare a Sanremo; Iran, sale l’allerta anche in Italia: vigilanza rafforzata da subito su 28mila obiettivi sensibili.

Vigilanza Rai, l'appello delle opposizioni a La Russa e Fontana: Incontro per superare paralisiPassa per una lettera ai presidenti di Senato e Camera l'appello di Pd, M5S, Avs, Iv, Azione e +Europa affinché si sblocchi la paralisi in Vigilanza Rai. Chiediamo incontro urgente, non garantita ... rainews.it

Rai, Floridia: senza la riforma sanzione Ue sempre più vicinaLa Commissione di Vigilanza è ferma da oltre un anno, come ferma è la riforma del servizio pubblico, lamenta la presidente della bicamerale Floridia. E per l'Italia diventa sempre più probabile una sa ... msn.com

Radio1 Rai. . #Musica Compie 80anni un gigante del Rock, David Gilmour. Prima una lunga carriera nei #PinkFloyd, poi l’esperienza da solista. La sua ‘epica’ carriera raccontata da Antonio D'Olivo - facebook.com facebook

Rai ferie, via il capo della distribuzione e al suo posto: boh. In Rai l’efficienza è un optional. La gestione Rossi rischia (di nuovo) l'autogol. Di @carusocarmelo x.com