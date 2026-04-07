La nostra generazione si distingue per la capacità di mettere in discussione le abitudini consolidate, come dimostra il movimento chiamato

Il bello di fare parte della nostra generazione è che siamo sorprendenti. Davvero, abbiamo cambiato molte dinamiche e abitudini che prima erano molto radicate. Nella vita e nel mondo del lavoro non ci va più di correre o affannarci per fare carriera, vogliamo la tranquillità di una sana salute mentale e fisica e il giusto spazio per la nostra individualità, come una low-pressure girl che si rispetti. Chi è davvero la low-pressure girl. Più passa il tempo, più la società alza le aspettative nei nostri confronti. Siamo gli adulti del futuro e come tali tutti si aspettano che ci comportiamo come chi ci ha preceduto. Beh, abbiamo un po’ cambiato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Low-pressure girl: la nostra risposta all’hustle culture

Allegri: “Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano. La difesa fa parte della nostra storia”Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match di domani contro il Torino.

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