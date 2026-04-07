Low-pressure girl | la nostra risposta all’hustle culture
La nostra generazione si distingue per la capacità di mettere in discussione le abitudini consolidate, come dimostra il movimento chiamato
Il bello di fare parte della nostra generazione è che siamo sorprendenti. Davvero, abbiamo cambiato molte dinamiche e abitudini che prima erano molto radicate. Nella vita e nel mondo del lavoro non ci va più di correre o affannarci per fare carriera, vogliamo la tranquillità di una sana salute mentale e fisica e il giusto spazio per la nostra individualità, come una low-pressure girl che si rispetti. Chi è davvero la low-pressure girl. Più passa il tempo, più la società alza le aspettative nei nostri confronti. Siamo gli adulti del futuro e come tali tutti si aspettano che ci comportiamo come chi ci ha preceduto. Beh, abbiamo un po’ cambiato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Dilei.it
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