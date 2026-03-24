Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 24 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Martedì 24 marzo 2026 sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario entro il quale si poteva partecipare alle scommesse serali. Nell’estrazione di sabato 21 marzo non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincenti.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 21 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (92) 11 (75) 67 (65) 42 (59) 70 (57) Cagliari: 41 (70) 26 (64) 24 (55) 72 (53) 38 (53) Firenze: 47 (82) 90 (72) 33 (53) 80 (49) 37 (47) Genova: 70 (70) 28 (64) 66 (52) 2 (52) 46 (46) Milano: 45 (82) 85 (68) 20 (64) 40 (58) 32 (58) Napoli: 40 (77) 28 (72) 22 (61) 1 (56) 47 (50) Palermo: 46 (74) 45 (71) 27 (60) 79 (56) 16 (54) Roma: 81... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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