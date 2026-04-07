Lockdown l’annuncio di Crosetto | Entro un mese…

Un nuovo periodo di restrizioni si profila all’orizzonte, secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa. In un’intervista, ha affermato che entro un mese potrebbero essere adottate misure più stringenti per contenere la diffusione di un virus. Le parole sono state riportate tra i corridoi del potere e nelle conversazioni tra diversi ministeri, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sull’entità delle restrizioni.

Ci sono momenti in cui non serve una sirena per capire che qualcosa sta cambiando. Basta una parola che torna nei corridoi del potere, nelle telefonate tra ministeri, nelle frasi dette a mezza voce: restrizioni. E all’improvviso l’idea che l’estate porti solo caldo e vacanze smette di essere scontata. Perché il timore, questa volta, non riguarda un virus né un’emergenza sanitaria. Il nodo è più invisibile ma altrettanto capace di travolgere la quotidianità: l’energia. E il calendario, dicono a Roma, non aspetta nessuno. La data che inizia a far paura: “maggio”. Nel governo la finestra temporale circola da giorni: maggio. È lì che, secondo la linea più prudente, potrebbe diventare necessario un piano di contenimento se la situazione internazionale non si sblocca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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