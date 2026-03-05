Situazione drammatica L’annuncio di Crosetto parole terribili

Il Senato ha approvato una risoluzione di maggioranza sulla crisi in Medio Oriente con 94 voti favorevoli. Crosetto ha definito la situazione “drammatica” durante un intervento in aula, suscitando attenzione tra i presenti. La discussione si è concentrata sulla grave tensione nella regione, con i senatori che hanno espresso preoccupazione sui rischi di escalation. La risoluzione rappresenta un passo importante nel dibattito parlamentare sulla questione.

L’ aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla crisi in Medio Oriente con 94 voti favorevoli, 39 contrari e otto astenuti, al termine delle comunicazioni dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sugli sviluppi del conflitto dopo l’attacco contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Nel corso del dibattito parlamentare, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di una situazione estremamente grave sul piano internazionale, sottolineando come il conflitto si sia aperto all’insaputa della comunità internazionale e fuori dalle regole del diritto internazionale. Secondo Crosetto, “questa guerra si è aperta all’insaputa del mondo” e neppure la catena di comando americana sarebbe stata pienamente informata della partenza degli aerei coinvolti nelle operazioni militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"È una situazione drammatica. Sono convinto che negli ultimi decenni non si sia mai arrivati sull'orlo dell'abisso come si è arrivati adesso". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica al Senato dopo le sue comunicazioni sulla crisi in Iran. - facebook.com facebook

