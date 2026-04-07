Un episodio di violenza si è verificato nella notte a Fano, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un ragazzino e i suoi genitori. La vicenda è iniziata con una lite tra due fratelli, che si è poi trasformata in un'aggressione con arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno trovato i feriti soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note.

FANO - Una violenta lite tra due fratelli, degenerata in un’aggressione a coltellate, sarebbe all’origine del dramma avvenuto nella notte a Fano. Il bilancio è pesantissimo: feriti il padre, la madre e il fratello minore di 16 anni, mentre un giovane di 20 anni, che tra pochi giorni ne compirà 21, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. L’episodio si è verificato poco prima delle 4 del mattino all’interno dell’abitazione di famiglia, in via XII Settembre, nei pressi della zona della stazione. La lite in casa e l’escalation di violenza Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato da un acceso litigio tra i due fratelli, scoppiato all’interno della casa, disposta su due livelli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Litiga con il fratello, poi accoltella il ragazzino e i genitori. Fermato un 20enne: «Ci pensavo da tempo». Come stanno i feriti

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