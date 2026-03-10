Terni incontro informativo dell' associazione Luca Coscioni sul testamento biologico

A Terni, l’associazione Luca Coscioni organizza un incontro informativo dedicato al testamento biologico, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei partecipanti. La Cellula Coscioni della città promuove questa iniziativa come spazio di confronto aperto, coinvolgendo cittadini interessati a conoscere meglio questa tematica. L’appuntamento si tiene in un luogo pubblico e accessibile a tutti.

La Cellula Coscioni di Terni promuove un momento di informazione e confronto dedicato al testamento biologico. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Il Rivo APS, in via del Rivo 103 a Terni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare cittadine e cittadini sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), lo strumento previsto dalla legge n. 219 del 2017 che consente a ogni persona di esprimere in anticipo la propria volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera o non desidera ricevere, nel caso in cui in futuro non fosse più in grado di comunicarla. Durante l’incontro verrà spiegato che cosa sono le DAT, come si redigono e dove possono essere depositate, offrendo indicazioni pratiche per esercitare il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

