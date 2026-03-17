Mondiale 2026 la Fifa respinge la richiesta dell’Iran di spostare le sue partite in Messico Times

La Fifa ha rifiutato la richiesta dell’Iran di spostare le partite del Mondiale 2026 in Messico. La squadra iraniana aveva presentato la domanda, ma l’organizzazione internazionale ha deciso di non approvarla. La decisione è stata comunicata ufficialmente e resta invariata la sede delle partite. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui passaggi successivi è stato reso noto.

Ve ne abbiamo parlato prima: l’Iran ha chiesto alla Fifa di spostare le sue partite in Messico. La risposta, tuttavia, è stata negativa. Lo riporta il Times. Iran, no allo spostamento delle sue partite in Messico. Riporta il Times: La Fifa non prenderà in considerazione lo spostamento delle partite della Iran ai Mondiali in Messico, nonostante la federazione calcistica del Paese abbia affermato di essere in trattative con l’organizzazione per una tale mossa. L’Iran sembra cercare di esercitare pressione sull’organo mondiale del calcio dopo che Donald Trump ha dichiarato che non sarebbe stato “appropriato” per loro partecipare al torneo di quest’estate, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada, per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale 2026, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran di spostare le sue partite in Messico (Times) Articoli correlati Iran ai Mondiali? Trattativa con la Fifa per spostare le partite in Messico(Adnkronos) – "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale... Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in MessicoIl ministro dello sport iraniano ha confermato l'apertura di un tavolo negoziale con la FIFA per permettere all'Iran di partecipare ai prossimi... Altri aggiornamenti su Mondiale 2026 la Fifa respinge la... Temi più discussi: Mondiale 2026: chi viene ripescato se l'Iran rinuncia?; Mondiali di calcio senza l’Iran, si apre un'altra finestra per l’Italia ma tutto è in mano alla Fifa; Iran fuori dai Mondiali, chi viene ripescato? Ecco cosa dice il regolamento FIFA; Iran, no ai Mondiali 2026: Non ci sono le condizioni per andare negli Usa. Pagina 2 | Iran ai Mondiali? Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si trattaLa federazione iraniana sta trattando con la Fifa per spostare le proprie gare delle fase a girone in Messico e non più negli USA ... corrieredellosport.it Iran ai Mondiali? Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si trattaLa federazione iraniana sta trattando con la Fifa per spostare le proprie gare delle fase a girone in Messico e non più negli USA ... corrieredellosport.it #Iran Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Katz che il potente Segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell'attacco notturno a Teheran. Era considerato l'uomo più influe - facebook.com facebook Guerra in Iran, news. Media: “Idf ha preso di mira il capo della sicurezza Larijani. Forse è morto” x.com