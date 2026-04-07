Levante in concerto a Capurso per il Multiculturita Summer Festival

Levante sarà in concerto a Capurso nell'ambito del Multiculturita Summer Festival. La cantante, nota per aver partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano SEI TU, ha annunciato i primi dieci concerti estivi. A partire dal 3 luglio, si esibirà sui palchi di diverse rassegne musicali e arene all'aperto. L'artista ha confermato la partecipazione a queste date attraverso comunicati ufficiali.

I biglietti saranno disponibili online a partire da domani mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. In attesa del tour estivo, Levante si prepara per portare tutta la sua visione artistica a 360° sui palchi dei principali club italiani: dal 29 aprile inizierà il suo DELL’AMORE - CLUB TOUR 2026 con in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. 🔗 Leggi su Baritoday.it Roccella Summer Festival: torna in concerto SalmoSi aggiunge anche Salmo al cast artistico che questa estate salirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per l’edizione 2026 del... Tropico in concerto al Mon Rêve Summer Festival 2026Tarantini Time QuotidianoProseguono le eccezionali anteprime dell’edizione 2026 del Mon Rêve Summer Festival che annuncia un altro straordinario...