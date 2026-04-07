Levante | il suo tour estivo fa tappa a Bologna

Dopo aver partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Sei tu, l’artista ha annunciato un tour estivo che toccherà diverse città italiane. Tra le prime date confermate ci sono dieci concerti programmati per luglio, in cui si esibirà in vari festival musicali e arene all’aperto. La tappa di Bologna è tra queste, con un evento previsto nel calendario delle sue esibizioni estive.

Dopo aver presentato Sei tu alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista brillare sul palco dell'Ariston, Levante ha annunciato i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all'aperto con un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sal Da Vinci fa tappa a Bari con il suo tour estivo: ecco la dataSi inaugura la tourneé estiva - organizzata da Vivo Concerti - con la nuova data a Benevento @ BTC Music Festival il 15 luglio e si aggiungono al... Temi più discussi: Levante: il suo tour estivo fa tappa a Bologna; Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026; Levante in concerto - Dell’amore Live in Estate 2026; Levante in concerto a Capurso per il Multiculturita Summer Festival. Levante: anche in Puglia nel tour estivo, biglietti online da oggi Le dateI biglietti saranno disponibili online a partire da mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00. noinotizie.it Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Levante arriva live quest'estate con il DELL'AMORE LIVE IN ESTATE 2026! 03 luglio 2026 | Carrara, Carraraestate (Piazza Matteotti) 15 luglio 2026 | Bologna, Bonsai (Parco delle Caserme Rosse) 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summ - facebook.com facebook