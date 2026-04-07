L' eredità delle Olimpiadi per un' impresa su quattro impatto positivo | il 20% ha registrato fatturati in aumento

Secondo Confcommercio Lombardia, i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 hanno portato un aumento del fatturato per il 20% delle imprese coinvolte. L'evento ha contribuito a rafforzare la notorietà internazionale, a far crescere il turismo e a migliorare le infrastrutture della zona. Questi effetti sono stati riscontrati da circa un'impresa su quattro che ha partecipato alle attività legate alle Olimpiadi.

Un aumento reale di fatturato e personale: ecco come i Giochi hanno trasformato il commercio a Milano secondo l'ultimo report di Confcommercio Notorietà internazionale, turismo in crescita e miglioramento delle infrastrutture. È questa, per Confcommercio Lombardia, l'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. Lo si evince dal recente report dell'associazione sulle attività economiche tra commercio, ristorazione, alberghi e trasporti. Per un imprenditore su quattro, i Giochi hanno avuto un impatto positivo sulle attività e il 20% delle imprese ha registrato un aumento di fatturato e clientela, alcuni hanno dovuto anche aumentare il personale nel periodo delle gare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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