Lepore negli Usa | FdI attacca sul degrado il sindaco replica Fatevi un esame di coscienza

Il viaggio negli Stati Uniti del sindaco di Bologna ha suscitato una reazione politica locale. Il partito di maggioranza ha criticato il livello di degrado nella città, mentre il sindaco ha risposto invitando i rappresentanti dell’opposizione a riflettere sulle proprie responsabilità. La discussione si è accesa nel contesto delle dichiarazioni pubbliche e delle prese di posizione dei vari schieramenti.

Il viaggio negli Stati Uniti del sindaco Matteo Lepore accende lo scontro politico sotto le Due Torri. Da un lato Fratelli d’Italia - che già aveva presentato un'interrogazione per fare luce su chi abbia sostenuto le spese della trasferta oltreoceano - attacca duramente parlando di propaganda e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem. FdI: “Gita pagata dai cittadini?”Cinque giorni tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York: la “gita americana” del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, così come l’ha definita... Temi più discussi: Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: Verificheremo su ogni euro speso; Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienza; Lepore arriva a New York. FdI: Chiarisca le spese; Lepore sotto il cemento: sede Pd imbrattata con scritte e minacce di morte | FOTO. Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienzaPolemica sul viaggio oltreocano del primo cittadino: Cavedagna accusa, Lepore difende la missione tra incontri istituzionali e cooperazione internazionale ... bolognatoday.it Viaggio di Lepore negli USA. FdI: Verificheremo su ogni euro spesoFratelli d’Italia attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore per il suo viaggio negli Usa dove starebbe partecipando ad alcune manifestazioni anti-polizia ... msn.com Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem. FdI: “Gita pagata dai cittadini”- - facebook.com facebook Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica “Fatevi un esame di coscienza” x.com