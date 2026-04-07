Le più ascoltate su Radio Incontro

Ecco le canzoni più ascoltate della settimana su Radio Incontro. In questa primavera, i brani più richiesti continuano a dominare le playlist, confermando alcuni titoli già noti e nuovi successi che stanno conquistando gli ascoltatori. La classifica riflette le preferenze di questa stagione, con artisti che si alternano tra le prime posizioni e canzoni che restano in testa anche nelle settimane successive.

PIsa 3 aprile 2026- Ecco le più ascoltate della settimana a Radio Incontro, successi in corsa in questa primavera. 1. Meek – “Fabulous” Meek rappresenta l’incredibile novità artistica che stavamo aspettando per dare una scossa di autenticità a questo inizio di 2026. Dove la musica è pura fruizione immediata e spesso saturo di contenuti creati in serie, noi di grazie a Meek possiamo ascoltare una voce fuori dal coro, capaci di trasformare la quotidianità in un’opera d’arte senza filtri. 2. Achille Lauro – “In viaggio verso il Paradiso” Con questa ballata ritroviamo la sensibilità di Achille Lauro. Attraverso la musica si può conoscere l’anima di questo artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le più ascoltate su Radio Incontro Sanremo, la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serateLa terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa da poche ore, ma la competizione continua a produrre effetti misurabili sulle piattaforme... classifica radio Italia Si parla di: Tutti pazzi per la musica. Top ten degli artisti più seguiti. Le più ascoltate su Radio IncontroPIsa 3 aprile 2026- Ecco le più ascoltate della settimana a Radio Incontro, successi in corsa in questa primavera. lanazione.it Le più ascoltate a Radio Incontro PisaPisa 21 ottobre 2025- Torna la rubrica dedicata alle scelte musicali curata dall'emìttente pisana Radio Incontro. Luca Demar ha selezionato le più ascoltate negli ultimi 7 giorni. 1. Annalisa & Marco ... lanazione.it